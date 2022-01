ELU25 ⟩ Ilmar Raag: Kriis, sund ja lahendus ehk ühiskonna dünaamika halval ajal

Elanikkonna koostöö

COVID kriisi eripäraks on asjaolu, et seekord eeldab kriisijuhtimine 80-90% inimeste koostööd kriisi lahendamiseks. Aga ühiskonnad ei ole selleks võimelised, sest inimühiskonnal puudub vastav kogemus. Kõik varasemad suured muudatused on tehtud väiksemate gruppide mõjul ja palju pikema aja jooksul.

Seega tavalises kriisis on oluline kaasata mingi vastava võimekusega ja piisavalt suur (30-50%) ühiskonnagrupp, kes veab kogu ülejäänud ühiskonna kriisist läbi.

See kõik esitab muidugi olulise küsimuse: "Millisele teoreetilisele eeldusele tugineb usk, et Eesti suudab vabatahtlikult seekord koondada tavalisest oluliselt suurema elanikkonna koostöö?” Seni on tihti viidatud, et parema kommunikatsiooniga on see ehk saavutatav. Paraku sisendavad sarnased käitumusliku muutuse mudelid pigem, et nii lühikese ajaraami sees ei olegi võimalik saavutada 60%-st oluliselt kõrgemat vabatahtlikku ühinemist.

Kui me võtame näiteks võrdluseks autodes turvavööde kinnipaneku, siis ma mäletan aegu, mil inimesed kurtsid, et turvavööd on ebamugavad. Niisamuti oli objektiivselt selge, et üldjuhul ei juhtu autoga sõites mingit õnnetust, mis koheselt igaühele tõestaks turvavööde möödapääsmatust. Kui aga praegu on turvavööde kasutamine kogu elanikkonna lõikes muutunud pea absoluutseks normiks, siis on oluline meenutada, et see on saavutatud sunniga.

Sund ja sunni kordamine

See tõdemus ei ole siinkohal tehtud eetilistest kategooriatest lähtuvalt, vaid tegemist on ikkagi hüpoteesiga ühiskonna dünaamika suhtes. Kui me sellest tulenevalt peaksime vaagima tegevusvarjante, siis jaguneksid need umbes nii:

Kui prioriteediks on maksimaalne elude päästmine meie praeguste teadmiste valguses, siis tähendab see maksimaalset vaktsineeritust ühiskonnas. See aga omakorda tähendab automaatselt sunni rakendamist. Selle varjandi miinuseks on risk esile kutsuda sotsiaalseid rahutusi. Ja samuti tuleb arvestada, et uute viiruse tüvedega tuleb järelikult sundi korrata.

Lõpuks jääb veel küüniline võimalus lasta looduse nähtamatul käel kehtestada ”uus normaalsus”.

Kui võtta eelduseks, et viirus muteerub kogu aeg ja vaktsiin ei annagi vajalikku pikemaajalist efekti, siis võib valikuks olla haiglate meditsiinilise võimekuse eelisarendamine ilma samaaegse sunnipõhise vaktsineerimiseta. Selle varjandi miinuseks on aeg ja raha, mida läheb vaja taolise võimekuse tõstmiseks. Tõenäoline on, et paari järgmise laine ajaks taolist võimekust ei jõuta tõsta. Tõsisema laine puhul on see variant maksumaksjale oluliselt kallim kui vaktsineerimine, aga teravama vastanduse tõenäosus ühiskonnas väiksem.

Järjestikune kohanemine

Lõpuks jääb veel küüniline võimalus lasta looduse nähtamatul käel kehtestada ”uus normaalsus”. Meie keskmine eeldatav eluiga ongi ebaloomulikult kõrgele tõusnud. Sel puhul peame aktsepteerima järgmisel kümnendil igal aastal ca 1000 liigsurma, mis lisanduvad niigi negatiivsele iibele. Selle varjandi ratsionaalsus peitub lootuses, et ajaga paranevad COVID-i ravivahendid ja suureneb loomulikul teel saadav ”karjaimmuunsus”.

Mina oleksin kohustusliku vaktsineerimise pooldaja. Küllap seepärast, et olen kohustuslikus korras käinud koolis, järgin kohustuslikult kehtestatud liikluseeskirju jne, aga ma ei tunne ennast seepärast kehvemini.