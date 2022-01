Sissi Nylia Benita kinnitab suhet kuuma advokaadiga

Kaunis lauljatar Sissi Nylia Benita külastas teisipäeva õhtul Fotografiskas toimunud Mihkel Raua kontserti koos uue kaaslasega. Nimelt pakkus talle seltsi Karl, kes peab ühismeedia andmetel advokaadi ametit. Sissi kinnitab Elu24-le uut suhet. «Jah, tegemist on kallimaga. Ta on imeline mees, kes on elukutselt jurist. Koos oleme olnud tegelikult päris vähe aega, alates uuest aastast,» ütleb lauljatar.