Mõned päevad tagasi postitas kodanik Andrei Facebookis asuvas Krüptoraha Eesti grupis alljärgneva ostusoovi: «On soov korterit osta krüptorahaga... Palun dm-i (direct message ehk kirjutage mulle otse – toim), kui kellelgi on pakkumisi.»

Postituse alt leiab 32 kommentaari, milles võtavad sõna nii need, kellel midagi pakkuda, aga ka need, kes on varem sarnase tehingu teinud. Soovitatakse ka kinnisvaraettevõtet, kes tehinguid vahendada aitab. «Foral kinnisvara aktsepteerib krüptomakseid!» seisab kommentaaris.