«Mina avastasin, et mul on midagi ühist ühe suure staariga,» ütleb Kristjan Hirmo 19. jaanuari Sky Plusi hommikuprogrammis.

«Ameerika lauljanna Katy Perry avaldas oma kaaslase, inglise filminäitleja Orlando Bloomi ühe harjumuse, mis talle rämedalt närvidele käib,» räägib Hirmo. «Ma leian, et ma olen sama kõva mees nagu Orlando Bloom, sest mul on täpselt sama halb harjumus,» ütleb raadiohääl ja lisab, et see harjumus käib närvidele ka tema naisele.