Hispaania soovib, et Euroopa Liit käsitleks Covidit kui tavalist grippi

Hispaania valitsus viimistleb praegu plaani, kuidas toimida Covid-19 puhul samamoodi, nagu teiste hingamisteede haigustega. Seda kinnitas ka peaminister Pedro Sánchez kohalikus raadiojaamas ja sõnas, et on töötanud selle plaani kallal lausa mitu nädalat, kirjutab Euractiv.

Nüüd olevat Hispaanias pandeemia juhtimise eest vastutavate inimeste ja asutuste ülesanne see plaan kas siis heaks kiita, tagasi lükata või seda muuta.

«See on debatt, mida me juba üritame ELi tasandil alustada. Terviseminister (Carolina Darias) on selle eri Euroopa tervishoiuministritega tõstatanud,» lisas Sánchez.

Tema hinnangul on see vajalik arutelu, sest tänu uuringutele ja teadusele on neil vastus, kuidas end kaitsta ja vähendada elanikkonna nakatumist nii palju kui võimalik.

Sotsialistlik peaminister rääkis ka suremuse olulisest langusest kuuenda laine ajal, mida tähistas omikrontüve tulemine. Võrreldes esimese laine keskmise 13-protsendilise suremusega on tema sõnul praegu suremus 1 protsent.