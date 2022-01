WHO juht: pandeemia lõppu silmapiiril ei paista

WHO juht võttis 18. jaanuaril sõna Šveitsis Genfis WHO peakorteris toimunud pressikonverentsil, teatab afp.com.

Viroloogide sõnul ei tekita koroonaviiruse omikrontüvi nii rasket haigust kui teised tüved, kuid see on nakkavam ja levib kiiremini. Selle tõttu loodetakse, et viirus on hakanud nõrgenema ja kaob varsti täiesti.

WHO juht Ghebreyesus kinnitas, et omikroni ei tohiks suhtuda kergekäeliselt ning see ei ole ohutum ja ka mitte viimane koroonatüvi, vaid kindlasti tekib veel tüvesid.

WHO ohuprogrammide juht, Iiri epidemioloog Michael Ryan sõnas, et juhtumite järsk kasv toob kaasa nii haiglaravi vajavate patsientide kui surmajuhtumite kasvu.

«Omikron viib inimesi haiglasse ja põhjustab surma ning isegi kergemad juhtumid ummistavad tervishoiu,» lisas Ghebreyesus.

WHO juht andis siiski ka lootust, et osas riikides on nakatumise tipp saavutatud ja nakatumised on hakanud vähenema.

«See näitab, et pandeemia kõige raskem faas on läbi, kuid mitte ükski riik ei ole veel koroonavaba,» teatas Ghebreyesus.

Prantsusmaal oli 18. jaanuaril 464 769 uut koroonaviirusega nakatumist, mis on seal alates pandeemia algusest 2020. aasta märtsis kõige suurem nakatunute arv päevas.

Samas langes haiglates intensiivravis olevate inimeste arv mõnevõrra ja neid on nüüd 3900.

Maskis pariislased Eiffeli torni juures Trocadero väljakul jaanuaris 2022 FOTO: Gonzalo Fuentes/Scanpix

Hispaanias on koroonaviiruse omikrontüve levimine aeglustumas. Uusi nakatumisi oli 18. jaanuaril 94 400.

Kui vaadata nakatumisi terve nädala lõikes, siis on kogu Euroopas hakanud tekkima väike langustrend ja seda esimest korda alates möödunud aasta novembrist.

USA kirdeosas on samuti nakatumised vähenemas. Näiteks New Yorgis diagnoositi 16. jaanuaril uusi nakatumisi 28 000. Nädal tagasi oli neid üle 40 000.

Ka teistes USA kirde- ja idaosa osariikides on nakatumine languses.

New Yorgis 15. jaanuaril tehtud umbes 400 000 koroonatestist olid 12,9 protsenti positiivsed. Nädal tagasi oli positiivseid teste 20 protsenti.

«Viirushaigus Covid-19 on hakanud tagasi tõmbuma. Pandeemia lõpp ei peaks enam kaugel olema,» on USA New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul lootusrikas.

Mitte kõikjal USA-s ei ole olukord nii hea, osas paikades on nakatumine siiski kasvamas.

Sama kehtib maailmas veel kümnete riikide kohta.

Uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemia algas 2019. aasta lõpul Hiinas Wuhanis ja 2020. aasta märtsiks oli viirus jõudnud peaaegu kõikjale maailmas.

Kohe hakati välja töötama vaktsiine, kuid elu ja uuringud on näidanud, et need ei suuda täiesti hoida ära koroonaviirusega nakatumist ega haigestumist viirushaigusse Covid-19.