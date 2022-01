Jaanuaris muusiku postkasti potsatanud gaasiarve oli kopsakas. Napilt alla tuhande euro. «See tekitas segaseid tundeid,» tunnistas Jaagup Kreem, öeldes, et muidu on talvekuudel olnud gaasiarved alla 300 euro. «Ega ma ei tahtnud teie kompaniid ära osta, vaid et ostaks natukene gaasi,» naljatles ta.