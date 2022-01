Tallinna abilinnapea põrutab Kaja Kallasele: kui ei oska aidata – siis vähemalt ära sega

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) tegi tänasel riigikogu istungil poliitilise avalduse elektrituru olukorra kohta. Samuti käis ta välja kaheksa pikemaajalist lahendust, millest saad lugeda lähemalt SIIT.

Kallase sõnavõttu kommenteeris ühismeedias Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

«Kurb on vaadata, kuidas vabariigi peaminister järjepidevalt nullib mõne lausega nende inimeste töö ja vaeva, kes on pingutanud, et riiki kogu selle toetusmeetme väljatöötamise protsessi ajal aidata. Praegu on riik loonud toetusmeetme, kus toetuse saajateks on üle 60 protsendi peredest. Kuid sisuliselt oleks mõistlik teha universaaltoetus, mis oleks sujuvam ja kiirem lahendus,» põrutas Beškina Facebookis.

«Valitsus peab otsa vaatama ka faktile, et energiakriisi järel tuleb elukallidus, kuid samas pole nende poolt tehtud (vaatamata Tallinna korduvatele ettepanekutele) ühtegi sammu selleks, et toimetulekutoetuse piirmäär üle vaadata.»

Beškina tõi välja, et peaminister heitis sõnavõtus Tallinnale ette, et nemad ootasid avalduste vastuvõtmisega 17. jaanuarini. «Tegelikult – peaks peaministril küll nii palju ülevaadet riigis toimuvast olema, et ta teab, et see on teistest omavalitsustest vaid mõni päev hiljem. Ja see täiendav aeg kulus Tallinnal selleks, et luua tehnilised rakendused, värvata uusi ja koolitada praeguseid töötajaid.»

«Sellepärast, et pealinnas on oodata kuni 60 000 avaldust, mis ületab kõrgelt ükskõik mis teise omavalitsuse abivajajate arvu. Eriti alatu on kritiseerimine sellel taustal, et riik e-taotlemise keskkonna arendamist enda peale ei võtnud, jättes selle omavalitsuste kanda, ning ei suutnud ka oma poolt meile uute töötajate koolitamiseks juhtnööre edastada jaanuari alguseni,» nentis abilinnapea.

Beškina arvates ei tasu riigil Tallinna pärast muretseda. «Kui vaadata, mida linn on ette võtnud kasvõi koroonapandeemia ajal (esimese haiguspäeva hüvitamine, koroonaennetuspunktide võrgustik jne), siis näitab see selgelt, et Tallinna linna pärast ei ole vaja riigil muretseda – meie saame hakkama. Meie jalad on ammu kõhu alt välja võetud.»

«Omavalitsus ei ole valitsuse hüpiknukk. Omavalitsus teenib oma inimeste huve, kaitseb abivajajaid, korraldab kohaliku elu küsimusi ning mis peamine, tegutseb iseseisvalt,» sõnas Beškina oma postituses.