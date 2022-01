Mida sümboliseerivad punased viisnurgad Võru kesklinnas?

Võru linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla selgitab, et punase tähe näol on tegemist klassikalise jõulukaunistusega, mida kasutatakse nii Euroopas kui ka Ameerikas.

«Linna sissesõidul Räpina maantee ringristmikul on jõuludekoratsioonina kasutatud traditsioonilist punast jõulutähte. Jõulutähed on toredad kujunduselemendid ning viisnurkne jõulutäht on valikus olevatest kõige lihtsam ja klassikalisem ning punane on jõuluvärv,» ütleb Vahtla.