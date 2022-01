Suri Kalamaja elanike südame võitnud koer Žorik

Kui Žoriku omanik aastaid tagasi suri, kohanes loom tänavaeluga erakordselt hästi. Koer ei rünnanud kunagi kedagi ning seetõttu nõustusid ühel hetkel ka Tallinna kodutuid loomi haldava Varjupaikade MTÜ töötajad, et vanas eas hulkurkoera kiusata ei tohiks ning inimeste käsu ja keelu all ta õnnelik ei oleks.

2020. aasta juulis avaldas MTÜ Tallinna loomade varjupaiga juhataja Relika Lind , et Žorik sai endale ametlikult uue omaniku, kes tema eest elu lõpuni hoolitseb.

Koera surmast ühismeedia vahendusel teada andnud Viktoria kinnitas Elu24-le, et Žorik elas tema juures. «Hoolitsesime koos Irinaga,» täpsustas Viktoria, kes pidas silmas Žoriku eest viimase hulkuripõlve ajal hoolitsenud Irina Mintšenkovat .

Viktoria avaldas oma Facebooki lehel jaanuari alguses, et koera tervis pole kiita. «Keegi ei muutu aastatega nooremaks ja valud, mida ta on nädala jooksul talunud, võtavad palju energiat ning aega,» kirjutas ta ja lisas, et 2021. aasta lõpp ei olnud Žoriku jaoks kerge. Koeral olid epilepsiahood ja ta sattus ka loomakliinikusse.