Kati Murutari lapselast ootav Sofia: pidev iiveldus ei lase normaalselt olla

Verinoored suunamudijad Sofia ja Aleksander (alumisel pildil) on koos olnud juba üle kolme aasta. Möödunud nädalal avaldasid suunamudijad, et neist saavad peagi lapsevanemad. «Uus lehekülg meie elus,» teatas Sofia Instagramis.

Aleksandri ema on tuntud kirjanik Kati Murutar (alates 2020. aastast tuntud kui Kati Saara Borodina ), kes on juba mitmekordne vanaema. 2017. aastal, kui ilmavalgust nägi Kati tütre Brigita Murutari ja Paul Neitsovi tütar, ütles kirjanik, et tal on juba viis lapselast.

Video alguses teatab Sofia, et esimene trimester on tal kohe läbi saamas, ning loetles uuesti üles oma sümptomid. Kõigist neist rääkis ta videos pikemalt.

«Iiveldus ja oksendamine, need olid ka päris–päris õudsed,» tõdes Sofia ja lisas, «Mul iiveldas reaalselt jutti viis nädalat järjest, iga päev, hommikust õhtuni.» Noor suunamudija avaldas, et tal oli hea olla ainult magades.

«Need, kes te rasedad ei ole, siis kujutage ette, et teil on viis nädalat kõhugripp ja teil on koguaeg halb olla. Te ei saa mitte midagi süüa. See on nii väsitav,» kurtis Sofia, kuid lisas rõõmsalt, et õnneks tunneb ta end juba paremini.