Iiri laulja Sinéad O'Connori perekonda tabas raske kaotus. 6. jaanuaril kuulutati laulja poeg Shane kadunuks, kuid kahjuks tuli paar päeva hiljem ilmsiks uudis, et 17-aastane poiss on surnud. Poja surm mõjus lauljale nii rängalt, et nüüd on ta haiglas.