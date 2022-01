Tõnu Raadiku operatsioon möödus edukalt: kolme-viie tunni asemel läks kümme

«Oli ilmselt keerulisem, kui oletati, sest võttis 3–5 arvatud tunni asemel aega 10 tundi. Opereeris kirurg dr Ramon Arreola Torres oma meeskonnaga, kes oli kohale kutsutud Guadalajarast, kuna sellise keerukusastmega operatsioone tegevat Hospital Joya 4–5 korda aastas,» selgitab Tenno.

Tenno sai ka Raadikuga suhelda. «Nägin ja rääkisin lühidalt ka Tõnuga, kes toibus narkoosist, aga oli rõõmsameelne ja rahul, kuigi igalt poolt kinni plaasterdatud ja voolikutega ühendatud. Minu väga pikk päev ooteruumis suhtelises teadmatuses on seega lõpule jõudmas.»

«Kuidagi ulmelised olid need viimased päevad. Lootusetus ja siis ühenduse võimsa jõu tunnetamine, mida pole kaua tundnud, kui üldse. Väga-väga suur aitäh kõigile, kes kaasa elasid, toetasid ja aitasid sellesse punkti jõuda. Minu tänu ja sügav lugupidamine,» kirjutas Tenno lõpetuseks.

Reisil tabas südamerike

Muusik Tõnu Raadik lendas hiljuti koos Ann Tennoga Mehhikosse puhkama. Idülliline puhkus kulmineerus aga sellega, et Raadikut tabas järsku eluohtlik südamerike, mistõttu vajas ta viivitamatult operatsiooni.

Fotograaf Ann Tenno sõnas Postimehele, et mees viidi operatsioonile pühapäeva õhtul. «Operatsioon kestab umbes 3–5 tundi ja siis veel paranemine. Praegu ma midagi rohkem öelda ei oska.» Kuigi pärast garantiisumma laekumist on fotograafi sõnul kiiresti toimetatud, oli Raadikule vaja teha kõiksugu teste ning organiseerida operatsiooni jaoks tagavaraks õige grupi verd.

Mis muusikuga juhtus? Tenno rääkis, et Raadik läks ujuma ning kui ta veest välja tuli, tundus ta kahvatu ning kurtis valu rinnus. Seejärel kaotas ta teadvuse. «Raputasin teda, kuni ta toibus kuidagi, siis möödaminejate abiga kutsusime kiirabi. Kuni kiirabi saabus, oli Tõnul natuke parem ja ta arvas, et saame ise haiglasse autoga sõita,» meenutas Tenno, kes nentis, et on siiani šokis.

Olukorra tegi aga raskeks asjaolu, et Raadiku kindlustusandja BTA keeldus ravikulusid katmast. «Väidavad, et kindlustuskaitse katab eluohtlikud olukorrad, kuid mitte südameoperatsiooni,» kirjutas Raadiku kasutütar Liis Epler ühismeedias nördinult.

Asi oli suisa nii halb, et Epleri sõnul poleks kasuisa ilma operatsioonita elusana kodumaale jõudnud. «Kuidas saab kindlustusfirma jätta inimese lihtsalt võõrale maale niimoodi surema?» oli ta ahastuses.

Epler kirjutas, et operatsiooniks on vaja haiglale tasuda 75 000 dollarit. Seejärel paluski ta inimeste abi, et Raadik saaks kiirelt vajalikku ravi. Loomulikult ei jäta Eesti inimene ligimest hätta ning juba paari tunniga oli laekunud üle 43 000 euro. «Eesti inimesed on täiesti uskumatud, sellistel kõigi jaoks rasketel aegadelgi jõuavad teiste peale mõelda,» jagas Epler õnnetunnet.

Mõni aeg hiljem oligi operatsiooniks vajaminev summa koos. «Täiesti imelised inimesed olete! Hetkeolukord on selline, et operatsiooniks vajaminev summa on koos, über-operatiivne Juku-Kalle Raid (kes viimastel tundidel Mehhiko haiglaga väsimatult suhelnud ja kembelnud on) raporteeris just, et Tõnu ongi nüüd juba operatsioonitiimi hoole all,» kirjutas Epler veel reede õhtul.