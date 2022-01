Mari Ojasaare sünnipäev ilma kaksikõeta: olen alati seda erilist päeva jaganud kalli õega

Mari tunnistas, et sünnipäeval on tal nii palju tundeid. «Pole kunagi seda nii üksinda vastu võtnud. Alati jaganud seda erilist päeva kalli õega.» Ta nentis, et tihti nad tähistamist ei vajanudki, vaid piisas lihtsalt teineteisele olemas olemisest ja õnne soovimisest. «Sellega oli kõik olemas.»

Mauri Dorbek andis ühismeedias teada, et lahkunud on tema laste ema ja elukaaslane Kristi Ojasaar. «Pean suure kurbusega teada andma, et täna kell 12.00 lahkus meie hulgast, raske haiguse tagajärjel, minu elu armastus, kolm last siia ilma toonud ja neid üles kasvatanud suurepärane inimene ja maailma parim emme, Kristi Ojasaar.»