Stefan ei välista oma tänavuse võistlusloo puhul spagetivesternite ja varalahkunud Rootsi artisti Avicii mõjutusi. «Praegu on keeruline kirjutada lugu, mis ei meenutaks mingit teist lugu. Ma ei võta seda hinge, vaid see on äge, kui keegi näeb sarnasusi,» räägib Stefan kommentaaridest, kus tema lugu juba ammuste hittidega võrreldakse.