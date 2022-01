Iluhoolikust 22-aastane inglane laob letti, mida ta oma näole teha on lasknud

Anthony Jimmy Featherstone jagab Instagramis oma konto jälgijatega teekonda iluoperatsioonide maailmas. Kuigi Jimmy on alles 22-aastane, on ta lasknud oma nägu juba palju kordi tuunida ning plaanib protseduuridega jätkata. Iluprotseduuridele kulub mehel 10 000 naela aastas.

Oma Instagrami kontol kirjutab Jimmy: «Inimesed küsivad minult, mida ma olen oma näoga teinud ja kas see valus ka on. Olen täitsa avameelne ja ütlen, et mõned protseduurid teevad haiget küll, aga ma olen sellest valust üle.» Mees räägib ka ühest halvast kogmusest, mis tal eelmisel aastal oma 22. sünnipäeval läbi tuli teha. «Mul oli ühes Harrogate`i kliinikus halb kogemus. Kinkisin endale protseduuri, kuid see läks vussi ja põhjustas mulle valu ning verekaotust. Kuid ma ei lase ennast sellest heidutada. Elu läheb edasi, allpool on loetelu protseduuridest, mida olen siiamaani teha lasknud,» kirjutab Anthony ja tänab oma jälgijaid huvi tundmast.

Arvukalt huuletäitesüste, kolm korda on noormees lasknud kohendada põsesarnasid, kaks korda lasknud tõsta huuli ja ühe korra kulme. Jimmyle on näkku süstitud ka rebasesilmade täiteainet. Lõuga on ta lasknud kohendada kaks korda, lõualuu ümberkujundamist teinud ühe korra ja silmaaluseid kohendanud ühe korra. Botoxit on talle süstitud palju kordi. Jimmy on teinud protseduure, mis annavad tema näole vampiiriliku ilme. Sellel aastal on noormeest ees ootamas ninaopp. Jaanuari alguses tegi Jimmy kulmutätoveeringu.