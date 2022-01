Youtube'i staar Adalia Rose Williams suri 15-aastaselt

Texsasest pärit Adalie Rose'i ema Natalia Pallante ütles, et tütrel diagnoositi Hutchinson-Gilfordi progeeria sündroom, kui ta oli vaid kolmekuune. See on haruldane, progresseeruv geneetiline häire, mis mõjutab vähem kui 500 last üle kogu maailma ning põhjustab laste kiiret vananemist varases eas, kirjutab Unilad.