Tallinna vanim peigmees oli möödunud aastal 85- ja pruut 74-aastane

Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask märkis, et toimingute arvud on võrreldes koroonaaja algusega stabiliseerumas. «Tallinna Perekonnaseisuametis teostatud perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute arv on viimasel paaril aastal olnud mõjutatud liikumispiirangutest riikide vahel ning piiride taasavamine on viinud meid toimingute arvudes suures osas tagasi koroonaeelsesse aega.»