Ameerikas 2004. aastal alguse saanud tõsielusaatel «The Biggest Loser» on üle ilma mitu versiooni. Saksa telekanal haaras formaadist kinni 2009. aastal ning 2022. aasta esimesel pühapäeval läks eetrisse saate 13. hooaeg. Saksa keeles on saate nimeks «Leben leicht gemacht» ehk «Ela elu kergemalt».

Kaalulangetusel põhinevas tõsielusaates jahivad võitu 20 osalejat ning võitjaks saab see, kes kõige enam alla võtab. Kaalusaate 13. hooaeg on aga väga eriline. Seda seetõttu, et osalejaid treenib eestlanna Sigrid Ilumaa.