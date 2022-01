«Isa puudumine on õpetanud ja inspireerinud olema ise parem isa,» sõnab muusik Kenneth Rüütli, kes pole kunagi oma pärisisa näinud, et just seetõttu on isal olnud tema elus kõige õpetlikum roll. Räppar paljastab, milline isa tema üritab oma lastele olla ning ühtlasi avalikustab ka kevadel ilmavalgust nägeva pisipoja nime.



Räppar ja produtsent Kenneth Rüütli tunnistab, et tal läheb viimasel ajal eriti hästi. «Toimetan uue muusikaga ja tööalaselt arendan oma ettevõtet, mis toodab ettevõtetele reklaamvideosid, samuti artistidele muusikavideosid jpm.» Just filmindus on muusika kõrval tema suureks kireks olnud juba pea kümme aastat. «Need kaks valdkonda on omavahel vägagi põimunud ja toetavad teineteist.»