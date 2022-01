Verinoored suunamudijad Sofia Matvejev ja Aleksander Murutar saavad lapsevanemateks

19-aastane Sofia ja samuti 19-aastane Aleksander on suhtes olnud juba paar aastat. Rasedussõnum valmistab kindlasti rõõmu Aleksandri emale, sest tema isaks saamisega saab Kati Murutar veelgi lapselapsi juurde. 2017. aastal, kui Kati tütre Brigita Murutari ja Paul Neitsovi tütar nägi ilmavalgust, ütles Kati, et on juba viiekordne vanaema!