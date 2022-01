Raadiku kasutütar: poleks möllu olnud, oleks BTA «ei» lõplikuks jäänud

Tõnu Raadikut tabas Mehhikos reisil ootamatult eluohtlik südamerike ning arstide sõnul vajas ta viitamatult südameoperatsiooni. Kasutütar Liis kirjutas reedel aga Facebookis, et vaatamata kehtivale kindlustuslepingule keeldub BTA kindlustus haiglale operatsiooni eest maksmast. «Väidavad, et kindlustuskaitse katab eluohtlikud olukorrad, kuid mitte südameoperatsiooni.»

BTA kindlustus palub vabandust, et infovahetus ja otsustusprotsess võtab oma aja, kuid kinnitab, et juhtumiga tegeleti aktiivselt ööpäevaringselt ning lahendus saabus esimesel võimalusel. Avaldame täispikkuses BTA kommentaari, kus nad selgitavad, miks nad esialgu operatsiooni kulu ei olnud nõus kandma.

«BTA haldab reisikindlustuse klientide tervisemuresid ööpäevaringselt läbi Lätis asuva keskuse, kust koheselt jõudis info ka BTA Eesti meeskonnani. Läbi öö on selle teemaga ka pidevalt tegeletud ja see protsess jätkub ka praegu. Me oleme infovahetuses olnud kõigi vajalike osapooltega, kaasa arvatud haiglaga ja ka BTA peakontoriga ja tegelenud aktiivselt olukorrale lahenduse leidmisega.

BTA andis südaöö paiku haiglale kinnituse, et kindlustusandja katab patsiendi intensiivravi kulud. Samas leiti esialgse hinnanguga, et kindlustuslepingu tingimused välistavad muud südameoperatsiooniga seotud kulud, kui need ei ole põhjustatud õnnetusjuhtumist. BTA lõpliku analüüsi kohaselt on tegemist täiel määral hüvitamisele kuuluva kindlustusjuhtumiga, eeldusel, et terviserikke tekkimisel puudusid asjaolud, mida me konfidentsiaalsuspiirangu tõttu ei saa avalikult täpsustada. BTA on tervishoiuasutusele väljastanud vastava garantiikirja.

Hoolimata olukorra keerukusest ja tõsidusest on meil hea meel, et hätta sattunud kaasmaalast aidati operatiivselt annetustega ja Tõnu Raadiku ravi Mehhikos on jätkunud takistusteta.

«Kuigi reisikindlustuse ostmine on tänapäeval tehtud väga lihtsaks ja mugavaks, tuleb kindlustusvõtjal olla siiski väga tähelepanelik millist kindlustustoodet ta tegelikult vajab ja kas tema valik on korrektne. Kindlasti tasub lepingust üles otsida kindlustusjuhtumite välistused, mis võivad sisaldada selliseid protseduure, mis kuuluvad oma olemuselt plaanilise meditsiini alla. Samuti võivad olla välistatud krooniliste haigustega seotud terviseprobleemid. Kui kindlustusvõtja on sõlminud lepingu arvestamata nende asjaoludega, võivad välja kujuneda olukorrad, milles kiire ja ühese lahenduse leidmine ei ole sugugi lihtne,» lisab BTA kahjukäsitlusosakonna juhataja Jevgeni Maksin.