Tõnu Raadiku kasutütar: eile viimane uudis oligi see, et kirurgid võtsid otsa üle

Kui Tõnu viibib praegu Mehhikos, siis intervjuu andis tema kasutütar Liis Epler hoopiski Lõuna-Aafrika Vabariigist. «Öö, kui lõpuks magama sai, see oli juba kergenduse tähe all ja läks rahulikult,» kommenteeris Epler möödunud ööd. «Eile viimane uudis oligi see, et kirurgid võtsid otsa üle. See oli väga suur asi, et ta sinna jõudis.»

Facebooki soovitas abipalvega pöörduda Liisil tema sõber. «Küsisin lihtsalt nõu, et mida teha. Selge see, et kohtu kaudu asjade ajamine võtab aega. Sõber kirjutas, et tee Facebooki postitus, mida saab jagada.»

Raha saadi kokku ja vältimatu kiire meditsiinilise abi Raadik ka õnneks lõpuks sai, ent seda just tänu Eesti inimeste toetusele, mitte kehtivale kindlustusele. «Kindlustusseltsiga oli nii, et kõigepealt nad lihtsalt venitasid, Mehhikoga on see ajavahe ka. Kindlustusselts tahtis haiglA kinnitust, et kas tõesti on see lõikus vältimatu. Haigla selle saatis. Kas nad päriselt ei saanud neid asju kätte või mitte, neil polnud see läbi tulnud ja jälle läks aega ja siis ei võta keegi toru,» kirjeldas Epler suhtlust kindlustusega. «Ja siis nad ütlesid, et südamelõikusi nemad ei kompenseeri. Vaatamata sellele nad kinnitasid, et vältimatut terviseabi ja terviserikked, selle kõige hüvitamine on nende teema, aga südameopid mitte.»