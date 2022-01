Tõnu Raadikut tabas Mehhikos eluohtlik südamerike, muusik vajab viivitamatult operatsiooni

Tõnu Raadikut tabas Mehhikos reisil ootamatult eluohtlik südamerike ning arstide sõnul vajab ta viitamatult südameoperatsiooni. Kasutütar Liis kirjutab aga Facebookis, et vaatamata kehtivale kindlustuslepingule keeldub BTA kindlustus haiglale operatsiooni eest maksmast. «Väidavad, et kindlustuskaitse katab eluohtlikud olukorrad, kuid mitte südameoperatsiooni.»

Asi on suisa nii halb, et Liisi sõnul ei jõua Tõnu ilma operatsioonita elusana kodumaale. «Kuidas saab kindlustusfirma jätta inimese lihtsalt võõrale maale niimoodi surema?» on Liis ahastuses.