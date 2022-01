Eesti raamatukogude popimad laenutused maalivad huvitava pildi keskmisest raamatulugejast

20-kohalise edetabeli kolmandale kohale platseerus ameeriklase Justin Petrone kirjutatud raamat «Minu Viljandi». Kumbergi sõnul on see eriline, sest «Minu»-sarja raamatud varem nii populaarsed olnud pole. «Seal on romantikat, kohavõlu, Viljandis armastust otsiv Petrone..see on ju väga lõbus lugemine,» kommenteerib Kumberg.