Äsja kihlunud Megan Foxi sõrmes hiilgab kihlasõrmus, mis on palju kallim kui Meghan Markle’i oma

Tegemist on MGK enda loominguga, mille kohta kirjutab mees oma Instagrami kontol: «Ma tean, et traditsiooniliselt on kihlasõrmuseid üks, aga disainisime selle koos Stephen Websteriga nii, justkui oleks kaks: Megani sünnikivi smaragd ja minu sünnikivi teemant, mis on asetatud kahele rõngale, sidudes kaks hinge kokku üheks südameks, sümboliseerides meie armastust. 1-11-2022.»

Ekspertide esialgsel hinnangul on kihlasõrmuse väärtus 250 000 kuni 300 000 dollarit, mis on oluliselt kallim kui sõrmus, mille prints Harry Sussexi hertsoginna Meghan Markle’ile sõrme pistis. «Näib, et need võluvad pirnikujulised vääriskivid on mõlemad vähemalt viis-kuus karaati ning asetatud kahele plaatinast rõngale, mis omakorda on kaetud teemantidega. Ma arvan, et see sõrmus maksab vähemalt 250 000 dollarit,» arutleb rahvusvahelise plaatinaühenduse esindaja Jenny Luker.

«Sõrmus on nn Toi et Moi stiilis, mis tähendab tõlkes «sina ja mina». See sümboliseerib ideaalselt armastust, eriti veel sellepärast, et MGK otsustas kasutada mõlema sünnikivi. Sarnast sõrmust oleme näinud ka Kylie Jenneri, Ariana Grande ja mitmete teiste staaride sõrmes,» lisab Luker.

Võrdluseks: Meghan Markle’i silmipimestav triloogia ehk kolme teemantiga kihlasõrmus, mille vääriskivid valis prints Harry ise, sh oma ema, printsess Diana kollektsioonist, on väärt ligikaudu 185 000 dollarit ehk 161 000 eurot.

11. jaanuaril teatas Mefan Fox oma Instagrami postituses, et mees laskus ühele põlvele sama puu all, mille all nad 2020. aasta juulis maagiat palusid. «Me ei olnud teadlikud tööst ja ohverdustest, mida meie suhe vajab, aga olime oma armastusest joobunud. Karma.» Postituse lõpus märgib Fox, et seejärel jõid nad üksteise verd.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly, kodanikunimega Colson Baker, kohtusid 2020. aastal filmi «Midnight in the Switchglass» võtetel. Üsna pea hakkasid levima kuulujutud, et Fox ja Kelly on koos ning näitlejanna abielu Brian Austin Greeniga on purunenud. Mõned päevad hiljem kinnitas Green, et tema abielu näitlejannaga lõppes juba 2019. aasta detsembris.