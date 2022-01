Elisa Kolk avaldas, mis on tuntuks olemise juures kõige keerulisem ja mis hakkab Eesti Laulu laval toimuma

Noorelt lauljatarilt uuriti, mis on avaliku elu tegelaseks olemise juures kõige keerulisem. «Mõnede inimeste pahatahtlikkus, vaenulikkus. See ongi kõige raskem,» vastas Elysa. «Vahepeal ma ei suuda uskuda, kui palju viha ja kibestumust inimestes on. Sellega aitab mul toime tulla teadlikkus, et need inimesed peegeldavad iseennast ja sel pole minuga tegelt mingit pistmist,» lisas ta. «Õnnelik ja terve inimene tunneb rõõmu ka teiste üle.»