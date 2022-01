Pädaste mõisa omanik šokeerivast elektriarvest: riik rikastub niigi kannatavate ettevõtete arvelt

Breuer märgib, et elektri tarbimine mõisas on jäänud samaks nagu aasta varem. Summa elektriarvel on aga oluliselt kasvanud. Kui 2020. aasta detsembri elektri eest tuli tasuda 2646 eurot, siis möödunud kuu eest koguni 8157 eurot. «Arve kolmekordistumine on tingitud puhtalt hinnatõusust. Nagu talvekuudel kombeks, oli meie hotell hooajaliselt suletud ning kogu elektritarbimine oli viidud miinimumini: külalistetubades ja avalikes ruumides oli temperatuuri alandatud 12 kraadini,» selgitab mees. Ta lisab, et madalamaks temperatuuri keerata ei saakski, sest see kahjustaks nii kunstiteoseid kui mööblit, rääkimata soodsast pinnasest hallituse tekkimiseks.