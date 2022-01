Pole olnud saladus, et viimaks 13 aastat kestnud eestkoste alt vabanenud Britney Spears (40) on noorema õe Jamie Lynn Spearsiga (30) tülis. Nüüd on aga Jamie Lynn oma paljastava memuaari ilmumise eel andnud esimese ametliku intervjuu, kus ta mainib enda ja Britney purunenud suhet.