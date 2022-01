Ukrainlane ütleb alustuseks, et toob loo avalikkuse ette vaid selleks, et kõikidel oleks võimalus näha, kuidas võivad staarid tegelikult käituda. «See postitus sündis austusest iseenda ja oma loomingu vastu. Ebameeldiv olukord tekkis mul Tommy Cashiga,» alustas kunstnik Instagrami tehtud postitust.

«Alustame algusest. Tommy kirjutas mulle augustis, öeldes, et ma tema sotsiaalmeedia profiili jaoks ideid looksin, vastutasuks lubas ta mu nendes postitustes märkida. Alustasin visandite tegemisega ja saatsin talle oma mõtteid ka häälsõnumitena. Talle meeldisid minu kuuest ideest kaks ja ta ütles, et teeb need ise lõpuni,» meenutas Taburets.