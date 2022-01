Maailmarändurist suunamudija annab ühismeedias teada, et on jõudnud Houstonisse. Küll aga tabas teda seal järgmine halb üllatus: paari pagas oli vahepeal juba Trinidadi ja Tobagosse saadetud.

Ka teekond USAsse polnud kõige lihtsam. Liza ja Mikk olid pideva valve all terve teekonna lennujaama, lisaks ei antud neile ka dokumente tagasi. «Meid jälgiti isegi tualettruumi minnes. Nagu me tahaksime põgeneda ja siiski proovida Trinidadi ja Tobagosse jääda,» selgitas Lind Instagrami-stoorides. Õnneks said nad valvurite poolt lennuki stjuardessi kätte usaldatud dokumendid siiski tagasi. Liza lisas, et on äärmiselt tänulik kõikidele, kes neile sel teekonnal abiks olid.