Lugeja tunneb muret: Eesti Energia infonumbrile helistades olen oodanud juba 50 minutit

Elu24 toimetusele kirjutas murelik lugeja, kes oli Eesti Energia kõnejärjekorras oodanud juba 50 minutit. Lugeja tundis muret ka kõne maksumuse osas kartes, et nii pikalt ootamine läheb talle palju maksma. «Tänasel päeval on meil probleem elektriarvetega. Aga kui Eesti Energia klienditeenindus teenib veel ooteajaga raha, siis millest me räägime. Samal ajal, kui teile kirjutan, olen oodanud klienditeenindajale helistades 50 minutit. Kes mulle selle korvab? Minu kõnelt teenib Eesti Energia raha veel lisaks. Aga paljud kindlasti ootavad samamoodi järjekorras,» kirjutab lugeja.