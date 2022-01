«Kui inimesele tulevikku ennustada, siis head sõnumit kuuldes ta ei pinguta rohkem. Kui ta kuuleb midagi halba, annab ta alla ja hakkab põhimõtteliselt istudes surma ootama. Minu moto on see, et tee, mida pead tegema ja tuleb see, mis tuleb! Lihtsalt anna endast parim! » ütleb aastaid tagasi Eesti teleekraanidel esimeste hulgas kuulsust kogunud nõid Nastja.