Elektrihinna tõus mõjutab kindlasti ka elektriautode kasutajaid. «Kõige hullem on see, et kiirlaadimistaristu võrk on hakanud hinda tõstma,» ütleb taksofirma asutaja ja juht Ermo Kontson. «Kui laadida kiirlaadimistaristus, siis on ebamõistlik praegustes tingimustes elektriautot omada. Meie teeme suure laadimise oma võrgust ja meie jaoks elektrihinna tõus nii suur katastroof ei ole.»