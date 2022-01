Megan Fox kihlus ja jõi tähistamiseks tulevase abikaasa verd

Näitlejanna Megan Fox ja rokkar Machine Gun Kelly kihlusid 11. jaanuaril! Mõlemad andsid sellest teada ühismeedia vahendusel.

«2020. aasta juulis istusime selle puu all ja palusime maagiat,» alustas Fox oma postitust. Näitlejanna avaldas, et nad ei teadnud toona, et kogevad nii lühikese aja jooksul koos nii palju valu. «Me ei olnud teadlikud tööst ja ohverdustest, mida meie suhe vajab, aga olime oma armastusest joobunud. Karma.»

Foxi sõnul läbisid nad Kellyga viimase pooleteise aastaga põrgu, kuid on naernud rohkem, kui ta oodata oskas. «Ta palus mind endale naiseks. Ja nagu igas elus enne ja pärast seda, ma ütlesin jah,» sõnas Fox.

«Ja siis me jõime üksteise verd,» lisas ta lõpetuseks.

Paar tegi oma suhte avalikuks 2020. aasta juulis, aasta pärast seda, kui Fox läks lahku oma kolme poja isast, näitlejast eksabikaasast Brian Austin Greenist.

2007. aastal seksisümboliks peetud Foxi karjäär sai aastaid tagasi korraliku põntsu. Nüüd on näitlejanna taas kõmumeedias figureerinud ning seda suuresti tänu suhtele muusiku ja näitleja Machine Gun Kellyga.

Paar kohtus 2020. aastal filmi «Midnight in the switchglass» võtteplatsil. Koroonaviiruse pandeemia tõttu filmivõtted peatati, kuid Fox ja Kelly veetsid järgnevatel kuudel koos aega.

Mais hakkasid levima kuulujutud, et Fox ja Kelly on koos ning näitlejanna abielu on purunenud. Nii Foxi kui ka Greeni nähti tolle aasta kevadel ilma abielusõrmuseta. 15. mail ilmusid meediasse fotod Foxist ja Kellyst ning mõni päev hiljem kinnitas Green, et tema abielu näitlejannaga lõppes juba 2019. aasta detsembris.

Selgus, et see oli Fox, kes soovis lahku minna. Umbes samal ajal tuli välja ka Kelly loo «Bloody valentine» muusikavideo, kus Fox kehastas mehe tüdruksõpra. Video võimendas kuulujutte, kuid kumbki nende suhet toona veel ei kinnitanud. Alles kuu aega hiljem nähti neid avalikult suudlemas.