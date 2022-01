Henessi Schmidt algatas Aafrikas heategevusorganisatsiooni: olen väga õnnelik, et saan neid aidata

«Sattusin Instagramis suhtlema ühe noore 21-aastase poisiga, kes peab Instagrami kontot, et oma lastekodu aidata. Ta otsis seal abi ühele seitsme-aastasele poisile, kel oli tervisega väga kehvasti. Põhiliselt seetõttu, et neil on väga raske puhast joogivett hankida. Kõigepealt aitasingi seda pisikest poissi. Käisime erinevatel uuringutel, mina siis video vahendusel. Lõpuks läksime arsti juurde ja nüüd läheb sellel poisil väga palju paremini,» räägib näitleja Henessi Schmidt «Ringvaate» saates, kuidas sai Uganda tema südamekohaks.