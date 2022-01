Peaminister Kaja Kallas vastas täna riigikogu infotunnis kõrge elektrihinna tõttu hätta sattunud pensionäre puudutavale küsimusele, öeldes, et kõik pensionärid ei ole abivajajad. Näiteks tõi ta enda vanemad, kes on samuti pensionärid. See mõtteavaldus ajas aga paljud inimesed pahaseks.