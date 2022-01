FOTOD JA VIDEO ⟩ Pime loss ja kummituslik pruut! Triin Lellep komistab uues muusikavideos valede meeste otsa

Triin Lellepil tuli 7. jaanuaril välja uus lugu «Soulmate» («Hingesugulane»), mis valmis koostöös Helsinki Recordsi ja Warneriga. Nüüd on valminud selle uhiuus muusikavideo, kus lauljatar ise kehastub hingeks.

Lellepi kehastatav hing on küll maisest kehast lahkunud, kuid ei suuda enne rahu saada, kui on leidnud enda hingesugulase. «Kahjuks satuvad kummitusliku pruudi teele aga vaid valed mehed, mille peale ta maksab neile kätte vägagi ootamatul viisil», kirjeldab Lellep videos toimuvat. «Eks see oli omamoodi närvekõditav filmimine, lõpetasime kell 5.30 hommikul, kui kogu lossirahvas magas, vaid meie kondasime ringi pimedas lossis ja mängisime kummitust…»