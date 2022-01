Saate «Imikuga metsas» pereisa korraldab kriisikoolitust: mugavus on ohtlik nõrkus

Alates jaanuarikuust on TV3 eetris dokumentaalsaade «Imikuga metsas», mille kangelasteks on Tõnu Jürgenson , tema naine Sindia Jürgenson ning nende pisike poeg Tarko Torm . Loodust armastav pere peab metsa oma koduks ning seikleb ringi Eesti erinevates metsades. Lisaks seiklustele pakub selline eluviis väärt teadmisi sellest, kuidas äärmuslikes tingimustes ellu jääda.

24. jaanuaril jagab Tõnu oma teadmisi Puka kogukonnaköögis toimuval koolitusel «Hakkama saamine kriisis». Ta räägib sellest, kuidas saada hakkama korteris ja majas tingimustes, kus pole elektrit ega kütet. Millised asjad peaksid kodus olemas olema, et kriis üle elada, ning millal on õige aeg kodust lahkuda. Tõnu on postitanud koolituse info Facebooki lehele Pesakond Jürgensonid.