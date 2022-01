Pärnus elav Ülar Rüga räägib sellest, kuidas möödunud nädalal viidi tema saksa lambakoer Roco ilma tema teadmata varjupaika. «Läksin koju, ema ootas aknal, ütles, et Rocot pole enam. Ma mõtlesin, et surnud või teeb nalja,» ütleb ta ja lisab, et pole juba nädal aega korralikult magada saanud.