«Ringvaade» avaldas seni saladuses olnud Eesti Laulu saatejuhid

Eesti Laulu saatejuhid on aga seni olnud saladuseks, kuid Tomi Rahula vihjas varem, et selline paar pole koos publiku ees veel kunagi ette astunud.

Teisipäevases «Ringvaates» langetati aga saladuseloor ning seekordseteks saatejuhtideks on Priit Loog ja Maarja-Liis Ilus, kes 1996. aastal 15- aastasena Eurovisioonil Eestit esindas.

«Usun, et sel aastal on meie roll selline rahulikum, et Green roomi roll võib tulla isegi kellegile teisele,» jätab Ilus lisa saatejuhid veel saladuseks.