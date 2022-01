Vaktsineeritud Eeva ja Martin Helme: poleks me kiirtesti teinud, ei teaks, et oleme koroonas!

Eeva Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et nad on praegu terve perega koroonapositiivsed, kuigi enamus neist on täielikult vaktsineeritud. Vaktsiini polevat veel saanud pere väiksemad liikmed.

Tema postituse eesmärk on ilmselt rõhutada, kui olulised on kiirtestid nakkusohutuse tuvastamiseks, sest just tänu kiirtestidele sai tema pere koroonasse nakatumisest teada.

«Kui me keegi poleks kodus kiirtesti teinud, et ah mingi külmetus on ligi, sest me oleme vaktsineeritud. Võiksime vabalt tänagi oma koroonapassidega minna sinna, kuhu parasjagu tuju oleks minna. Pass skaneeritakse ära, roheline linnuke kirjas ja voilaa, tere tulemast restorani, spaasse, teatrisse jne,» kirjutab Helme, vihjates sellele, et tänu teadmatusele ja võltsile kindlustundele oleksid nad võinud nakatada veel kümneid inimesi.