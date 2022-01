Päike ja kuum rannaliiv kõlavad külmal jaanuarikuul täieliku unelmana. Kui varasematel aastatel on eestlased mõnusat puhkust veetma läinud näiteks Aasiasse, siis nüüd tundub, et kõik puhkusejanus jalakesed on jooksnud hoopiski Mehhiko randade suunas.

Estraveli statistika kohaselt ei ole eestlaste hulgas Mehhiko mitte vaid viimastel nädalatel populaarsuses kasvamas, vaid tegelikult oli see reisisihtkoht nende klientide seas populaarne terve möödunud aasta. «Vaadates statistikat võib öelda, et saatsime kliente Mehhikosse 2021 aastal isegi kaks korda rohkem kui 2019. Umbes kaks kolmandikku reisijatest eelistas lennata Cancuni ja kolmandik Mexico City`sse,» kinnitab Elu24-le reisijate huvi Mehhiko vastu ka Estraveli esindaja.

Mehhiko suure populaarsuse on kaasa toonud kindlasti see, et sihtkohas on olnud piirangud terve pandeemia ajal teiste riikidega võrreldes pigem leebed. Selle aasta algusest ei nõuta riiki sisenemisel enam ka terviseankeedi täitmist. Teste, vaktsineerimise tõendi nõuet ja karantiini pole seal kunagi olnudki.