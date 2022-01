Ruslan Trochynskyi põeb kogu perega koroonat: esimestel päevadel polnud kellelgi jõudu teedki teha

«Me kardame. Mida? Ükskõik mida. Alustades töö kaotamist ja hindade tõust kuni kliima muutuste, haiguste, sõjani. Kõigil on oma foobiad. Hirm aitas ellu jääda meie esivanematel! Mõnikord ta paraliseerib ja ei anna võimalust liikuda edasi. Mõnikord päästab. Mõnikord on ohud reaalsed, aga mõnikord ettekujutatud. Nii või teisiti, oma hirmule tuleb silmale vaadata, et ta allutada. Kui tead, et armastad ja sind armastatakse, siis elame üle!» kirjutab muusik Ruslan Trochynskyi ühismeedias ning teatab, et kogu tema pere põeb parasjagu koroonaviirust.