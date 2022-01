Marko Reikop Mehhiko toidust: neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust maitset

«Ringvaate» saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu said detsembris puhkama ning mõlemad otsustasid aega veeta soojal maal. Lõbu põrutas Kanaari saartele, kuid Reikop valis sihtpaigaks Mehhiko.

«Seal on 30 kraadi päeval, 25 kraadi öösel,» kirjeldas Reikop Mehhiko kliimat.

Reikopil õnnestus käia Mehhikos odavamalt kui tavaliselt, sest ameeriklased reisivad praegu vähem. «Muidu on see väga kallis koht, kui ma eelmine aasta plaanisin minna, siis hotelliöö maksab seal umbes 200 dollarit ja see on minu jaoks liiga palju maksta. [...] Hinnad olid väga tugevalt langenud ja hotelliöö sai alla saja euro, pealinnas 70 eurot öö.» Saatejuht rõõmustas, et see võis olla elus ainuke hetk, kus ta sai Mehhikosse minna.

Kõige eksootilisemaks pidas ta seda, et bussipeatustes on sildid, mis hoiatavad krokodillide eest. «Krokodill võib tulla ja see ei ole nali, et päriselt, seal ei soovitata krokodille toita,» naeris Reikop, kes ise ohtlikku looma ei näinud.

Küll aga kohtas Reikop kahte olevust, keda ta ei olnud varem päris elus näinud. «Oled sa kunagi pelikani päris looduses näinud?» uuris ta kaassaatejuhi Lõbu käest. Reikop nägi lindu rannas ja tõdes, et nad pidavat väga inimsõbralikud olema. Teine lind, keda Reikop kohtas, oli koolibri.

Muidugi muljetas Reikop põgusalt ka Mehhiko toiduelamustest. «Ma olen suur toiduentusiast ja kes meist ei oleks. Mul olid nii suured ootused,» nentis ta ja jätkas: «Küll me saame head Mehhiko toitu, vürtsid ja maitsed.»

«Aga see kõik on tehtud sellest maisiplönnidest, nad on vettinud mingisuguses kastmes ja neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust maitset kogu sellel toidul. Seal ei ole ei soola ega pipart. See kõik näeb ühtlane lämu välja,» kurtis Reikop.

«Mehhiko toit on ilmselt nagu Itaalia toit, ma ei taha kedagi solvata, aga see maitseb igal pool mujal paremini, kui seal asukohariigis,» ütles ta lõpetuseks.