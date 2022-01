Kasvuhoonegaaside kontsentratsioon on tõusnud ja see tähendab, et rohkem soojust on lõksus kui kunagi varem. Praeguses kliimaolukorras mängib rolli ka looduslik ja tsükliline kliimanähtus La Niña, mille tõttu tuleb Vaikses ookeanis pinnale jahedam vesi, teatab theguardian.com.