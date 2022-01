Pea 2000-eurose elektriarve saanud Raivo E. Tamm: põlvist võttis ikka nõrgaks

Näitleja ja poliitik Raivo E. Tamm jagas laupäeval Facebookis oma elektriarvet. «Tuli ära! Juba mitu päeva olen siin vaadanud inimeste ehmatavaid elektriarveid, mulle endale millegipärast aga ei tulnud ega tulnud sellekuist arvet. Naersin endamisi, et äkki Eesti Energia lihtsalt ei julge seda mulle ära saata, ootab, valmistab mind ette millekski suuremaks, kuni olen mitu päeva saanud vaadata teiste hirmutavaid näiteid. Küllap see nii oligi,» kirjutas Tamm, kelle elektriarveks oli 1937,86 eurot. Tamm lisas võrdluseks, et eelmisel aastal oli samal ajal arve 633,10 eurot.

«Ringvaates» nentis Raivo E. Tamm, et kahel korrusel on sees põrandaküte ning ühel ka elektriradiaatorid. Näitleja tunnistas, et suure arvega oli ta arvestanud, aga mitte nii suurega. «Põlvist võttis ikka nõrgaks,» tunnistas ta, öeldes, et saab siiski hakkama.

«See olukord on pöörane, kolmekordne hinnatõus.»

Küsimusele, miks poliitik midagi ette ei võta, vastas Tamm, et tema on sõnumitooja. «Ma olen rahvasaadik, sõnumitooja, ja ma osutasin probleemile.» Poliitik tõdes, et Isamaa erakond on teinud ettepaneku elektriturureformiks, aga see ei ole saanud toetust mitte kusagilt. «Me kavatseme Isamaa fraktiooniga minna Stenbocki maja ette. Teeme meeleavalduse ja juhime tähelepanu, et kiiremas korras on vaja elektriturureformi.»

«Inimesed on aetud mingeid toetuseid paluma. See on alandav, sest kõik tahavad ise hakkama saada,» sõnas Tamm.