Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid!

Maris Pihlap – «What Have You Become?»

NOËP – «No Man Is An Island»

Bert On Beats – «Eight»

5MIINUST – «Kõik on süüdi»

The Boondocks – «Soup Can Pop Band»

Rita Ray – «Love Ain’t The Same»

Aasta klassikaalbumi nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad.

«Strings Attached. The Voice of Kannel»

«Alfred Schnittke. Choir Concerto, Three Sacred Hymns. Arvo Pärt. Seven Magnificat-Antiphons»

«Sergei Rachmaninoff. Eduard Tubin. Works for Piano and Orchestra»

Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala toimub 26. jaanuaril Alexela kontserdimajas.

Galat korraldava Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatuse liikme Danel Pandre sõnul oli mööduv aasta väga hea aasta Eesti muusikas. «2021. aastal ilmus kodumaist muusikat kokku tänase seisuga 134 albumit, sadu singleid ja lisaks märkimisväärne hulk muusikavideoid. Vaatamata keerulistele oludele toimus ka rohkelt muusikasündmusi ja kontserte.»

Pandre sõnul annab see jõulise signaali, et kõigele vaatamata on Eesti muusika väga heas seisus. «On valikuid, keda Eesti muusikaauhindade galal parimatena pärjata, langetada keerukas, kuid meeldiv ülesanne,» tõdes ta.