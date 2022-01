Lauljatar Siret Tuula oma esimesest ilmateadustamisest: enne esimest eetrit on hoopis teine närv

Naine tunnistas, et kuigi kingad on talle veel suured, on ta ümbritsetud toredatest, kogenud ja tarkadest kolleegidest, kes on igati abiks. «Loodetavasti jõuan ükspäev samuti televaatajate südametesse ning ilmateadet oodatakse rõõmuga,» kirjutas ta.

Esmaspäeval oligi Tuula esimene ilmateadustamine. «Eks ikka enne esimest eetrit on hoopis teine närv, aga jäin rahule. Kõik laabus kenasti,» nentis ta Elu24-le. «Suurim hirm on ikka see, et midagi läheb sassi, aga õnneks jäi see seekord vaid hirmuks.»