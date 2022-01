Juuli lõpus isaks saanud Arop jagas armast klõpsu pisipojaga

Isadepäeva intervjuus nentis Arop, et ei soovi olla pojale mitte just eeskuju, vaid giid tema eluteel ja enda leidmisel. «Õpetada, mis on õige, mis on vale käitumine, aga lasta otsustada temal. Tutvustada erinevaid hobisid ning tegevusi ja lasta temal valida, mis on talle kõige meelepärasem, ja leida tema sünnipärane talent võimalikult efektiivselt, mitte stressates teda ebavajaliku tehisliku sotsiaalse survega.»

9. mail 2021 teatas Arop Instagrami vahendusel, et tema kallim Jaanika Vink on lapseootel. «Mina ja mu elu Armastus ootame last! Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu!» Räppar tunnistas siis, et tema suurim unistus, saada isaks, on täitumas!